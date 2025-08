ALOI: conosciamo meglio le caratteristiche del centrocampista vicino al Catania

Il 28enne centrocampista Salvatore Aloi, come riportato nelle ultime ore, si appresta a lasciare la Ternana avvicinandosi ad indossare la maglia rossazzurra. Il calciatore nativo di Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria) dovrebbe firmare un contratto di durata biennale con la società etnea. Per conoscere meglio le caratteristiche di Aloi, evidenziamo alcuni estratti di un’intervista rilasciata tempo fa al portale ntacalabria.it e di quanto riportato da organi d’informazione di Avellino, Pescara e Terni, città in cui il ragazzo ha militato.

“Mi definisco un giocatore di buona qualità, con ottime capacità di inserimento. Secondo me assomiglio tanto a Steven Gerrard, calciatore a cui mi ispiro“, le parole di Aloi che, invece, alla stampa ternana ha sottolineato: “Ad Avellino ho fatto anche il play, sono un giocatore d’ordine che fa girare un pò la squadra, tanti allenatori me lo dicono. Fino ad oggi ho ricoperto tuttii ruoli a centrocampo”. Sportavellino.it evidenzia: “Centrocampista completo, Aloi sa essere utile ed efficace in entrambe le fasi di gioco. Mezzala polivalente, dà il meglio di sè in fase difensiva ma non disdegna gli inserimenti. Pericoloso in zona gol e con una buona conclusione dalla distanza, Aloi è il classico centrocampista box to box. Le sue caratteristiche aggiungono dinamo alla mediana”.

La testata pescarasport24.it descrive Aloi come “il tuttofare del centrocampo”, rivelandosi “essenziale tanto da centrale quanto da mezzala” e dotato di “carisma, grinta, corsa e capacità d’interdizione”. Per il medesimo portale A Pescara, Aloi “non ha mai sfigurato e si è sempre reso utile alla causa”, evidenzia Il Centro, aggiungendo: “Jolly esperto e dai piedi buoni, la sua esperienza nella categoria e la capacità di dare un contributo – sia in quantità che in qualità – alla squadra, sono doti che piacciono. A queste, si aggiunge anche la predisposizione al lavoro e l’approccio sempre giusto con il gruppo: mai un muso lungo, mai una parola fuori posto dopo una panchina”.

