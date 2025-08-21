ALOI: due anni dopo, il centrocampista ricomincia l’avventura nel girone C

Rieccolo nell’inferno del girone C di Serie C. Salvatore Aloi, tesserato da meno di due settimane dal Catania, è consapevole delle difficoltà che incontrerà in un raggruppamento che ben conosce, avendolo affrontato in carriera vestendo le maglie di quattro club diversi: Akragas, Trapani, Avellino e Pescara. Il centrocampista non ha mai festeggiato, finora, la vittoria del campionato ma avrà sempre impresso nella mente il ricordo dell’annata 2018/19, quando con Vincenzo Italiano sulla panchina trapanese contribuì alla promozione in B tramite la conquista dei playoff.

Aloi fu uno dei principali artefici di quella splendida cavalcata nella quale i granata offrirono anche un calcio piacevole a vedersi. Due anni fa, in rappresentanza del Pescara, per Aloi si trattò dell’ultima volta nel raggruppamento C. Esperienza culminata con una grossa delusione: l’interruzione del cammino negli spareggi per la B, in semifinale. Fatale la lotteria dei rigori, Aloi fu uno dei biancazzurri ad avere sbagliato dal dischetto. Avversario il Foggia, che il giocatore calabrese sfiderà proprio domenica al “Massimino”.

Gli anni successivi li ha vissuti nel girone B di terza serie, ancora al Pescara (eliminazione dai playoff ad opera della Juventus Next Gen al secondo turno) e, in seguito, tra le fila della Ternana. Il destino ha voluto che, la scorsa stagione, vedesse di nuovo sfumare il salto tra i cadetti, stavolta da avversario del Pescara all’Adriatico. Adesso la corsa per la conquista della Serie B riparte dalla Sicilia, terra che si è rivelata fondamentale nel suo percorso di crescita.

