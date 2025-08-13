ALOI: primi minuti sulle gambe, a Crotone prove generali in ottica campionato

Inizialmente non era stato inserito in distinta, venendo comunque presentato allo stadio “Angelo Massimino” tra i volti nuovi del Catania 2025/26. Salvatore Aloi, in realtà, ha poi disputato una buona porzione di gara nella vittoriosa amichevole contro il Valletta FC. Il centrocampista, prelevato a titolo definitivo dalla Ternana nei giorni scorsi firmando un biennale, è sceso in campo per giocare l’intero secondo tempo: 45 minuti più 5 di recupero.

Un modo per mettere benzina nelle gambe e cominciare a prendere confidenza con il rettangolo verde, recependo le indicazioni del mister Domenico Toscano che ha spinto per accoglierlo in rosa. Già in passato era avanzata l’ipotesi di un approdo di Aloi alle pendici dell’Etna, ma mai come quest’anno si sono create le condizioni al fine di intavolare una trattativa con esito positivo. Il calciatore calabrese sta sostenendo le prove generali in vista dell’esordio in campionato col Foggia, quando quasi certamente giocherà dal 1′ in mezzo al campo considerate le assenze per squalifica di Quaini (4 giornate) e Martic (1 giornata).

