mercoledì, 13 Agosto 2025
HomeCalciomercatoALOI: primi minuti sulle gambe, a Crotone prove generali in ottica campionato
CalciomercatoCatania NewsIl PersonaggioFocusLega ProPrimo Piano

ALOI: primi minuti sulle gambe, a Crotone prove generali in ottica campionato

Redazione
By Redazione
0
325
foto Catania FC

Inizialmente non era stato inserito in distinta, venendo comunque presentato allo stadio “Angelo Massimino” tra i volti nuovi del Catania 2025/26. Salvatore Aloi, in realtà, ha poi disputato una buona porzione di gara nella vittoriosa amichevole contro il Valletta FC. Il centrocampista, prelevato a titolo definitivo dalla Ternana nei giorni scorsi firmando un biennale, è sceso in campo per giocare l’intero secondo tempo: 45 minuti più 5 di recupero.

Un modo per mettere benzina nelle gambe e cominciare a prendere confidenza con il rettangolo verde, recependo le indicazioni del mister Domenico Toscano che ha spinto per accoglierlo in rosa. Già in passato era avanzata l’ipotesi di un approdo di Aloi alle pendici dell’Etna, ma mai come quest’anno si sono create le condizioni al fine di intavolare una trattativa con esito positivo. Il calciatore calabrese sta sostenendo le prove generali in vista dell’esordio in campionato col Foggia, quando quasi certamente giocherà dal 1′ in mezzo al campo considerate le assenze per squalifica di Quaini (4 giornate) e Martic (1 giornata).

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
LA SICILIA: “Catania, c’è una inteliatura sulla quale lavorare. Di Gennaro conferma anche le sue attitudini offensive”
Articolo successivo
MERCATO: De Rose, si cerca un accordo con il Cosenza
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web