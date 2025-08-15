ALOI: “Si lavora tanto e con il sorriso. Dobbiamo essere tutti una cosa sola”

Prime dichiarazioni ufficiali da calciatore rossazzurro per il centrocampista Salvatore Aloi. Ecco quanto evidenziato: “Mi piace giocare la palla, sono un centrocampista box to box, un ragazzo molto simpatico, umile, sempre sorridente. Dal calcio ho imparato che bisogna lavorare duro, come anche nella vita, e migliorarsi giorno dopo giorno. L’idea è quella di arrivare più in alto possibile, essendo sempre compatti per raggiungere i nostri obiettivi. Mi sono trovato benissimo, si lavora tanto e col sorriso, questo è un aspetto importante che alla fine ci farà crescere tanto, con molta competizione all’interno del gruppo. Le parole chiave sono umiltà, concentrazione, abnegazione, sacrificio e passione, tanta passione. Il Catania deve stringersi intorno a tutti, calciatori, città, tifosi, staff. Dobbiamo essere tutti una cosa sola per centrare i nostri obiettivi”.

VIDEO: le parole di Aloi

