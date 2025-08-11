AMARCORD: gli sponsor tecnici rossazzurri dal 1979 ai giorni nostri

(con il contributo di Gabriele Mirabella)

Nello sport gli indumenti da gara rivestono un ruolo fondamentale nella pratica della disciplina sportiva. Talvolta è la maglia ad avere una valenza simbolica, spesso legata al valore della memoria. La storia della maglia rossazzurra parte da lontano. Nel 1929 la Società Sportiva Catania, progenitrice del Calcio Catania, fu la prima squadra cittadina ad esibire i colori rossazzurri rimodulandoli dal gonfalone comunale. Nel 1946 il neonato Club Calcio Catania riprese quei colori sociali in continuità con la tradizione sportiva pre-guerra.

Nel corso degli anni la maglia del Catania ha cambiato spesso fisionomia: dalle caratteristiche strisce verticali alle casacche a tinte unite rosse o azzurre. A partire dal 1979, a seguito della liberalizzazione degli sponsor tecnici da parte della FIGC, iniziò a campeggiare sulle divise da gioco il logo di NR, azienda d’abbigliamento sportivo che negli anni Ottanta legò il proprio nome a numerose squadre di calcio italiane.

Dal 1980 al 1983 furono Lemon&Soda, Bobos e Degi a vestire il Catania, mentre dal 1983 al 1987 il club etneo si legò al marchio Adidas. Fu così che le celebri tre strisce dell’azienda tedesca finirono sulle spalle dei rossazzurri. Nel successivo biennio 1987-1989 fu Latas a produrre il materiale tecnico, laddove dal 1989 al 1993 si avvicendarono Icos, Essegi e ABM. La maglia della difficile risalita dal dilettantismo fu prodotta dall’azienda California, mentre nelle stagioni 1995-95 e 1996-97 le forniture tecniche furono appannaggio rispettivamente di Devis Sport e Admiral.

Il triennio 1997-2000 vide il Catania griffato Puma, mentre nel 2000 con l’avvento della proprietà Gaucci i rossazzurri furono vestiti da Galex. Dal 2005 al 2010 lo sponsor tecnico fu Legea, dal 2010 al 2015 Givova, nel biennio 2015-2017 Macron e dal 2017 al 2021 nuovamente Givova.Nella stagione successiva il club etneo ha indossato Nike – Linea Oro Sport, esperienza culminata con il fallimento del Calcio Catania. Nella stagione 2022/23, prima della gestione Pelligra, la ripartenza con il marchio Erreà (ancora oggi sponsor tecnico rossazzurro), fortemente voluto dall’allora Direttore Generale Luca Carra nell’ambito del progetto del Catania SSD, ora Catania Football Club.

