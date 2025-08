AMICHEVOLE: salta il test col Giulianova, appuntamento con il Montespaccato domenica

Non si giocherà l’amichevole che il Giulianova aveva inizialmente programmato col Catania sabato 2 agosto. Gli etnei scenderanno in campo solo domenica pomeriggio per affrontare il Montespaccato Calcio, come annunciato dalla società laziale. Dopo l’allenamento congiunto effettuato con l’Ascoli, squadra militante nel girone B di Serie C, la squadra di Mimmo Toscano affronterà a Norcia la compagine biancazzurra, che proprio in questi giorni festeggia il ripescaggio in Serie D celebrando l’80/o anniversario del club confiscato alla criminalità e restituito al quartiere romano.

