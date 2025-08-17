Avanza il Crotone in Coppa Italia, ora testa al campionato

>>>Clicca qui per visualizzare il tabellino e le statistiche della partita<<<

Vittoria di misura del Crotone. I calabresi accedono al secondo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C piegando la resistenza del Catania. Primo ko stagionale per i rossazzurri che, in buona sostanza, pagano l’unica vera disattenzione difensiva (comunque grave) nel contesto di un match dove le chance per andare a segno non sono state adeguatamente sfruttate. Decisiva la rete di Murano nelle battute iniziali dell’incontro (8′), sfruttando nel migliore dei modi un cross proveniente da sinistra: l’attaccante, lasciato solissimo dalla difesa etnea, di testa non lascia scampo a Dini.

Squadre non ancora al top della condizione, com’era inevitabile che fosse in questa fase, e tanti errori d’impostazione sia da una parte che dall’altra in mezzo al campo, specialmente nel corso della prima frazione. Meglio il Catania sul piano del possesso palla. Ad eccezione di qualche sgroppata sugli esterni, il Crotone non crea grossi pericoli alla squadra di Toscano ma capitalizza al massimo le occasioni prodotte. Proprio sulle fasce laterali gli etnei spendono tante energie. Casasola a corrente alternata, in crescita Donnarumma nella corsia opposta dopo l’intervallo. Jimenez e Cicerelli provano ad illuminare il gioco rossazzurro e innescare Forte, ma il termine offensivo ex Ascoli, al di là di qualche sponda per i compagni, non è pericoloso negli ultimi metri. Lunetta, subentrato nella ripresa, dà maggiore sostanza ed imprevedibilità in avanti garantendo qualche spunto di rilevante interesse.

Il Catania prova in più circostanze a scardinare l’attenta difesa rossoblu andando frequentemente al cross, manca però la stoccata vincente. Da segnalare, nel finale del primo tempo, l’iniziativa personale di Casasola, bravo ad accentrarsi in area ma impreciso nella conclusione, finita sull’esterno della rete (43′) e la conclusione di Corbari respinta da Merelli, a completamento di un’azione ben costruita sull’asse Cicerelli-Donnarumma. Nei secondi 45′ ancora la compagine di mister Toscano proiettata in avanti alla ricerca del pari, aumentando la spinta soprattutto nelle zone di campo occupate da Cicerelli e Donnarumma, sempre molto dinamici.

A dieci minuti dal 90′, lampo di Lunetta che mette i brividi alla difesa rossoblu (80′) e vola Merelli nel respingere la conclusione violenta di Donnarumma direttamente da calcio di punizione (83′). I rossazzurri, a questo punto, concedono qualche spazio in più ai padroni di casa, i quali però non sono letali nelle ripartenze cestinando qualche potenziale occasione con Piovanello e Gomez. Allo scadere dei 4′ di recupero concessi, il risultato non cambia. Vince il Crotone, che accede al turno successivo di Coppa Italia e se la vedrà con il Foggia, avversario proprio del Catania domenica prossima per la prima giornata del girone C. Adesso, testa rivolta esclusivamente al campionato per la squadra di Mimmo Toscano.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***