AVV. INGRASSIA: “Catania, tifosi parte attiva della storia e della tradizione”

Presidente dell’associazione ‘Catania Rossazzurra’, l’avvocato catanese Enzo Ingrassia – ex legate del Calcio Catania – auspica che il club etneo possa proseguire un percorso virtuoso. Queste le sue parole ai microfoni di Sicilia 242: “Abbiamo vissuto questa città, il Catania, soprattutto la voglia e l’entusiasmo dei tifosi che sono parte attiva. Quando parliamo del Catania noi ci riferimo alla storia, alla tradizione, all’amore per i colori, ai sacrifici. I tifosi fanno parte di tutto questo, penso che sia la cosa più bella. I tifosi di ieri, oggi e domani costituiscono il filo conduttore del Catania. Parte un nuovo campionato. L’ottimismo e il sogno fanno da contraltare al pessimismo e allo scetticismo. Auguri al Catania, auspicando che tutto possa andare per il meglio”.

