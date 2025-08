BETHERS: il portiere proverà a giocarsi le sue carte, sana competizione con Dini

Ad oggi è l’unico giocatore rossazzurro che dagli inizi dell’era Pelligra fa parte con regolarità dell’organico del Catania. Parliamo di Klavs Bethers, portiere protagonista nell’anno della promozione del Catania in C sommando anche le successive 33 presenze stagionali nelle ultime due annate per un totale di 67 apparizioni sotto l’Etna. In mezzo, alcuni infortuni non di lieve entità che hanno frenato il suo percorso di crescita.

L’ultimo stop è durato vari mesi nella stagione trascorsa. Bethers non disputa una competizione ufficiale dal 30 novembre 2024, l’1-1 interno maturato contro la Cavese. Il mese successivo, il 17 dicembre 2024, data dell’operazione di artroscopia per instabilità della caviglia destra presso la Casa di Cura Villa Stuart. Il processo di recupero è andato a buon fine. Oggi sta benissimo, ha accettato la permanenza alle falde dell’Etna svolgendo regolarmente il ritiro a Norcia e proverà a giocarsi fino in fondo le sue carte, pur nella consapevolezza che in questo momento il titolare nel ruolo è Andrea Dini.

Il calciatore lettone, in scadenza di contratto a giugno dell’anno prossimo, vuole dimostrare di essere all’altezza, pronto a difendere i pali con sicurezza quando chiamato in causa. Condizione indispensabile per mantenere alto il livello di competitività, fungendo da stimolo per lo stesso Dini. Il lavoro proficuo sostenuto a Norcia con il buon preparatore Antonello Degiorgi conferma che c’è una sana competizione tra i due, fatta di stima e rispetto, instaurando anche un rapporto molto sereno al di fuori del rettangolo verde.

