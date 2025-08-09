BOCIC – Il D.G. dell’AZ Picerno: “Qui con entusiasmo, ha qualità tecniche importanti”

“Bočić è un profilo che abbiamo seguito con attenzione. Ha qualità tecniche importanti, conosce bene il campionato e può ricoprire più ruoli nel nostro sistema di gioco. Siamo felici che abbia scelto Picerno per rimettersi in gioco con entusiasmo. È un ragazzo determinato, che ha sposato subito la nostra proposta e la nostra idea di calcio“. Parla così di Miloš Bočić il direttore generale dell’AZ Picerno, Vincenzo Greco. Un ingaggio mirato, quello dell’attaccante classe 2000 che la società lucana ha prelevato a titolo di prestito dal Catania e, a fine stagione, lascerà definitivamente il club rossazzurro una volta scaduto il contratto.

