Calci piazzati, una chiave per essere vincenti: le carte del Catania 2025/2026

Nel calcio moderno le partite non si vincono solo con il gioco fluido e spettacolare. A fare la differenza, soprattutto quando il match si fa duro e le difese si chiudono a riccio, sono spesso i calci piazzati: punizioni, rigori, calci d’angolo. Situazioni da fermo che, se ben sfruttate, diventano oro puro nell’economia di un campionato. E per un Catania ambizioso, deciso a risalire e imporsi con autorevolezza, diventano un’arma da affinare e sfruttare al massimo.

In Serie C ma non solo capita spesso di affrontare avversari che impostano la partita unicamente sulla fase difensiva. Blocchi bassi, densità in area, marcature strette. In questi scenari la manovra può rallentare, le occasioni diventano rare e serve qualcosa di più. È lì che i calci piazzati fanno la differenza. Secondo le statistiche oltre il 30% dei gol in Serie C arrivano da palle inattive. Numeri che parlano chiaro: chi sa colpire da fermo ha un vantaggio concreto.

Il Catania non parte da zero su questo fronte. Anzi. Cicerelli ha già dimostrato di avere un piede educatissimo, capace di mettere la palla dove vuole. Le sue punizioni sono un pericolo costante, sia dirette che crossate. Stoppa è un altro elemento tecnico, rapido e con un buon calcio, abile anche da fermo. E occhio a Jimenez che ha nelle corde soluzioni interessanti, specie da distanza ravvicinata. Martic ha un buon tiro dalla lunga distanza, Donnarumma calcia molto bene. Ma il mercato è ancora aperto e altri specialisti potrebbero arrivare per aumentare la pericolosità in queste situazioni.

Non solo punizioni. I calci d’angolo sono spesso sottovalutati, ma rappresentano una chance concreta. Con schemi studiati, blocchi e movimenti sincronizzati è possibile creare scompiglio. In questo senso, sarà importante anche la preparazione settimanale: ogni corner va trattato come un potenziale assist. E poi ci sono i rigori: nel calcio attuale, trasformarli è un obbligo. Non si possono perdere punti per mancanza di freddezza dal dischetto. Anche su questo, il Catania dovrà lavorare per avere una gerarchia chiara e, soprattutto, un realizzatore affidabile. Al momento tra i candidati a batterli c’è pure Forte.

I calci piazzati non sono solo questione di talento individuale. Servono idee, allenamento, varianti. Uno staff tecnico attento può studiare schemi, soluzioni, rotazioni. Una punizione a due, un corner battuto corto, un inserimento studiato: ogni dettaglio può valere un gol. Ed è in queste sfumature che si costruisce una stagione vincente.

