CALCIO CATANESE: avventura a Livorno per l’ex Catania Biondi

Nuova sistemazione per il catanese ed ex Catania Kevin Biondi. Conclusa l’esperienza nel girone A di Serie C con l’Union Clodiense, squadra della città di Chioggia (Venezia), il centrocampista classe 1999 riparte dal raggruppamento B. Il neo promosso Livorno, che ha di recente ingaggiato anche l’ex punta rossazzurra Samuel Di Carmine, ha infatti annunciato l’acquisizione del cartellino di Biondi. Lo presenta così, dandogli il benvenuto: “Ala sinistra che può giocare anche sulla corsia di destra, ha collezionato in carriera oltre 150 presenze tra i professionisti, vestendo la maglia del Pordenone in Serie B e quelle di Catania, Rimini e Virtus Francavilla in Serie C. La scorsa stagione ha messo a referto 8 gol in campionato con L’Union Clodiense Chioggia in Serie C”.

