CALCIO IN PROVINCIA: Acireale-Atletico Catania, animi surriscaldati e amichevole sospesa

Non un bello spettacolo, quello andato in scena tra Acireale e Imesi Atletico Catania, rispettivamente società del girone I della Serie D e del girone B dell’Eccellenza siciliana. I due club avevano programmato per il pomeriggio di ieri un allenamento congiunto a Troina. Sarebbe stato un test molto utile per verificare lo stato di forma ed i progressi sul campo, ma nel corso della prima frazione è accaduto un fatto abbastanza spiacevole. Sul risultato di 1-0 a favore della compagine atletista, gli animi si sono surriscaldati a seguito di un duro contrasto di gioco. Clima di tensione e situazione che rischiava di degenerare, così i due sodalizi hanno deciso di sospendere la gara e di continuare l’allenamento separatamente. Insomma, un’amichevole… poco amichevole.

