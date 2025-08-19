CALENDARIO: col Foggia prima tappa in campionato, la trasferta di Cava chiuderà il mese di agosto

Il Catania scalda i motori per l’avvio del campionato 2025/26. Domenica sera arriva il momento dell’esordio contro il Foggia. Rossazzurri di scena davanti al proprio pubblico. La squadra di Toscano ha già messo alle spalle la sconfitta riportata in Coppa Italia. Vincere a Crotone avrebbe trasmesso una carica in più all’ambiente in vista della prima giornata del girone C di Serie C. Perdere non piace a nessuno, ma adesso il Catania può concentrare tutte le attenzioni solo e soltanto sul campionato. Forse è anche meglio così, riversando ogni energia su quello che rappresenta il vero obiettivo stagionale.

Si guarda al presente ed all’immediato futuro. Da mercoledì gli etnei si focalizzeranno totalmente sulla preparazione di Catania-Foggia, incontro a cui assisterà anche il presidente Rosario Pelligra, motivo in più per fare bene. Inseguendo il massimo risultato che, al cospetto dei satanelli, manca da quattro anni. Poi, sabato 30 agosto, impegno esterno per il Catania contro la Cavese, avversario anche questo mai semplice da affrontare, soprattutto sul campo tradizionalmente ostico di Cava de’ Tirreni. Foggia e Cavese, dunque. Parte da qui il percorso rossazzurro in campionato, ricercando il giusto slancio per il prosieguo della stagione.

