CASASOLA-CICERELLI: un legame sincero al di là del campo di gioco

Simboli di talento, corsa e creatività, hanno saputo costruire un legame sincero al di là del campo di gioco. Tiago Casasola ed Emmanuele Cicerelli hanno avuto carriere interessanti in Serie B e C, ma ciò che ha sempre contraddistinto il loro rapporto è stato il rispetto e l’affetto sincero, elementi non sempre scontati in un ambiente competitivo come quello del calcio. Un legame personale che si è andato a sviluppare cammin facendo e non è mai stato intaccato nel tempo.

Salernitana, Frosinone e Ternana le esperienze condivise nel campionato italiano. Quest’anno non hanno proseguito la permanenza in Umbaai ma si sono ritrovati nuovamente insieme, a Catania, certificando con un abbraccio sincero e uno scambio di sorrisi la loro amicizia. In una recente intervista Casasola lo ha definito “fuori discussione come giocatore, ragazzo di un’altra categoria”. Sottolineando inoltre il fatto di avere giocato più volte con lui, facendo sempre bene. Lo stesso laterale portoghese ha precisato come ci abbia messo del suo per convincere Cicerelli a rinnovare il contratto col Catania. Anche l’amico e compagno di squadra ha avuto, quindi, un peso nella trattativa per il rinnovo.

Dopo una stagione esaltante con le Fere, Cicerelli e Casasola sono pronti ad intraprendere questa nuova avventura insieme. Cicerelli ha già “assaggiato” Catania due stagioni addietro, contribuendo alla vittoria della Coppa Italia Serie C. Il portoghese, invece, prima di domenica scorsa (amichevole contro il Valletta FC) non aveva mai messo piede allo stadio Massimino, che comunque conosceva soprattutto per i risultati storici ottenuti dal famoso “Catania degli argentini” ai tempi della A. Anche lui è atteso da un’annata significativa sotto l’Etna, con la viva speranza di scrivere importanti pagine di storia rossazzurra condividendo un’altra bella esperienza con Cicerelli, all’insegna del rispetto e dell’ammirazione reciproca.

