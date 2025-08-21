CASASOLA: domenica primo “vero” appuntamento al ‘Massimino’ per l’argentino

Mentre Tiago Casasola muoveva i primi passi nelle giovanili dell’Huracan e del Boca Juniors, in Sudamerica faceva parlare di sè il “piccolo Barcelona”. Tempi nostalgici per i tifosi rossazzurri che apprezzavano le gesta di Gonzalo Bergessio e tanti altri protagonisti di quel Catania, incutendo timore anche alle più grandi realtà del calcio italiano. Casasola, da amante del calcio internazionale e da giovane che sognava una brillante carriera in Europa, seguiva con spiccato interesse i progressi del “Catania degli argentini”. In una recente intervista, lo stesso ex laterale della Ternana ha evidenziato come sin da piccolo fosse rimasto affascinato dalla maglia rossazzurra, dalla squadra e dal calore dello stadio “Angelo Massimino”, essendo allora un convinto estimatore del ‘Pitu’ Barrientos.

In occasione del confronto amichevole con il maltesi del Valletta FC, il 10 agosto, Casasola ha messo piede per la prima volta in carriera sul prato del “Massimino”. E’ stato solo un piccolissimo assaggio di quello che può dare il popolo rossazzurro in termini di trasporto e tifo. Domenica sera ci si attende una buona cornice di pubblico e sarà il primo vero impatto dell’esterno destro argentino classe 1995 con l’impianto sportivo etneo, ricevendo la spinta forte e decisa delle curve e di uno stadio speranzoso d’iniziare nel migliore dei modi l’avventura in campionato. A Casasola e compagni il compito di far entusiasmare una piazza che arde di passione e vuole tornare ai fasti di un tempo.

