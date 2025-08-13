CASASOLA: “I tifosi ti fanno sentire subito catanese. Lavoriamo per vincere. Cicerelli, ci ho messo anche del mio per farlo rimanere…”

Intervistato da Antenna Sicilia, il laterale argentino del Catania Tiago Casasola concede un’intervista quando si avvicinano i primi impegni ufficiali con Crotone (Coppa Italia Serie C) e Foggia (campionato). Ecco quanto evidenziato:

“Da quando sono arrivato ad ora siamo cresciuti tanto, sono arrivati molti giocatori nuovi, piano piano la squadra va completandosi, penso che la rosa sia importante. C’è tanta competizione tra noi, questo alza il livello. Lavoriamo bene per farci trovare pronti per l’inizio del campionato, prima però pensiamo al Crotone che rappresenta un bel banco di prova. I leader? I veri leader non si sentono tali, il vero leader non è quello che dice di esserlo ma è la squadra che gli dà la possibilità di diventarlo. I veri leader si vedono nei momenti di difficoltà, penso che questa squadra ne abbia tanti, dal mister ai giocatori. In questo gruppo ci sono bravi giocatori e brave persone, tanti di loro li conoscevo già. E’ una rosa forte sotto il profilo calcistico e soprattutto umano. Siamo pronti, sono molto contento di essere arrivato in un gruppo così coeso, che lavora a tanto e di gente che si vuole bene. Penso che ci siano tutti i presupposti per fare un grande campionato”.

“Non avevo ancora mai avuto la fortuna di giocare in questo stadio. Già in amichevole è stata una bellissima esperienza, vedere il Massimino alla prima di campionato pieno sarà un esperienza veramente bella. Penso che sia il sogno più grande di tutti segnare qua, sotto la curva, esultare insieme con la gente di Catania ma vincere sarà ancora più bello e noi lavoreremo per quello. Speriamo insieme ai tifosi di toglierci delle soddisfazioni. Quali saranno le nostre principali avversarie? Ci piace prenderci le nostre responsabilità perchè sappiamo di essere una squadra di livello, con giocatori forti per questa categoria. Dobbiamo puntare a fare un campionato di vertice però ci sono tante altre squadre che faranno un grande torneo. Mi vengono in mente Benevento, Salernitana, poi c’è sempre la sorpresa come il Cerignola lo scorso anno – che si ripeterà -, il Trapani ha allestito una buona squadra. Ce ne sono tante formazioni di livello, sarà un campionato impegnativo”.

“Ho avuto la fortuna di vedere il Catania degli argentini in Serie A. Sin da bambino sono sempre rimasto affascinato da questa maglia, dalla squadra e dal Massimino. Speriamo nel giro di pochi anni di provare queste emozioni da dentro. Cercheremo di portare il Catania dove merita, in categorie superiori. Il calciatore argentino che più mi piaceva in rossazzurro era ‘Pitu’ Barrientos, non l’ho incontrato ma lo conosco bene. Cicerelli? Siamo riusciti a farlo rimanere, insieme al direttore. Ci ho messo anche del mio perchè è fuori discussione come giocatore e farà la differenza. L’ha fatta l’anno scorso, ho giocato con lui ed ha sempre fatto bene, ragazzo di un’altra categoria, siamo contenti di averlo con noi. Dobbiamo metterlo in grado di esprimersi al meglio delle possibilità. Speriamo si possa ripetere”.

“Crotone? Non saremo al massimo della condizione fisica domenica perchè l’obiettivo è arrivare al meglio per l’esordio in campionato ma siamo a buon punto, arriveremo alla sfida bene, preparati, allenati, vogliamo fare una grande partita, passare il turno e prepararci all’inizio del campionato senza togliere importanza al match di Crotone, dando continuità anche al percorso della Coppa Italia. Se mi sento già catanese? Ormai da 12 anni vivo in italia, catanese ti senti fin da subito perchè la gente ti accoglie davvero a braccia aperte. I tifosi mi hanno trattato molto bene e spero di ripagare sul campo la fiducia”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***