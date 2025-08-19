CASTORRI (Foggia) verso Catania: “Ci alleniamo a 3mila, sputeremo sangue”

Gianmarco Castorri, mezzala sinistra del Foggia – avversario del Catania domenica al ‘Massimino’ – parla così dopo la vittoriosa prestazione in Coppa Italia Serie C contro il Siracusa, in vista dell’esordio in campionato: “Abbiamo ottenuto una vittoria di squadra, credo che il mister sia rimasto contento da questo punto di vista. Speriamo di andare avanti bene. Noi ci alleniamo e ci alleneremo sempre a 3mila sputando sangue, questo è il messaggio che vogliamo trasmettere in ogni gara. Il mister ci ha ripetuto l’importanza di essere squadra, poi i suoi concetti ci vorrà del tempo per acquisirli. L’importante è essere squadra e lottare tutti insieme, come abbiamo dimostrato di fare contro il Siracusa. Sarà un campionato difficile e complicato, il mio primo da professionista, ma io sono pronto per affrontarlo. Non so dove possiamo arrivare, sicuramente continuando a lottare come stiamo facendo i risultati arriveranno”.

