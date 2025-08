CATANIA 6-1 MONTESPACCATO: i gol dell’allenamento congiunto

Il Catania ha archiviato il ritiro pre campionato di Norcia imponendosi per 6-1 in occasione dell’allenamento congiunto con il Montespaccato, squadra frescia di ripescaggio in Serie D. Al gol del momentaneo vantaggio laziale di Colasurdo rispondono Cicerelli, Forte (rig.), Lunetta, D’Andrea (autore di una doppietta) e Raimo. Dopo avere lasciato la sede del ritiro, il Catania FC ha ringraziato Casa Bianconi per l’ospitalità. “Ospitalità, professionalità ed efficienza, amicizia: non un albergo, per noi, ma casa. Casa Bianconi 1850. Grazie”, il commento che si legge nella pagina Facebook ufficiale del Catania FC. Riportiamo di seguito il filmato contenente i gol che hanno caratterizzato il confronto con il Montespaccato in Umbria:

VIDEO: Catania 6-1 Montespaccato

