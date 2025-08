CATANIA: ecco la maglia “Home Kit” 2025/26

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Erreà Sport x Catania FC – Home Kit 2025/26

Eccola, con i colori del Noi e con le tonalità che da sempre accendono i cuori e l’entusiasmo di una città profondamente innamorata, quelle della lava e del nostro mare. La maglia è il Catania che ritorna a casa dopo un lungo viaggio, in questo lunedì assolato e promettente: come l’alba, nell’essenza è per sempre uguale e nell’aspetto sorge sempre diversa, offrendo sfumature differenti alla sensibilità di ognuno ma suscitando un’emozione immutabile che accomuna. Descrivere tocca a voi, che della maglia siete anima e che siete il rossazzurro del Noi. Già disponibile al Catania FC Official Store – Via Vittorio Emanuele II, 133, Catania e su www.cataniafc.it/shop-online.

SPORT PLAYS GREEN

Sappiamo che la sfida più grande si gioca fuori dal campo: quella per il futuro del pianeta. Ecco perché abbiamo scelto di indossare @erreasport: un partner tecnico che condivide i nostri valori e investe in sostenibilità vera, con materiali riciclati e obiettivi concreti per ridurre l’impatto ambientale: -30% di CO₂ e +20% di materiali responsabili entro il 2030. La Certificazione STANDARD 100 by OEKO TEX® attesta la sicurezza per la salute e la qualità di tutti i capi. In collaborazione con Ympact, realtà leader in tecnologie per la tracciabilità e la riduzione d’impatto nel sistema moda, nasce inoltre il Passaporto Digitale dei prodotti Erreà.

