sabato, 9 Agosto 2025
Calcio Catania

CATANIA: ecco le maglie “Away & Third” 2025/26

foto Catania FC

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Il barocco siciliano trionfa nuovamente, esaltato dal candore sullo sfondo della nostra seconda maglia: è il nostro omaggio a Palazzo Biscari, alla sua magnificenza e al suo fascino culturale e identitario. Il motivo della scalinata interna diviene poi richiamo d’identità rossazzurra e il calcio abbraccia così definitivamente l’arte, celebrando ed esaltando Catania.

La pietra lavica è carattere etneo ed è tratto distintivo della nostra terza maglia, che diviene mirabile costruzione tra nero e grigio, con i dettagli in oro ispirati agli elementi architettonici dei palazzi storici di Catania. Un ricamo di pura bellezza accoglie l’Elefante sui fianchi della divisa. Nel complesso, un’emozione senza tempo, proprio come una passeggiata in centro.

Entrambe le divise sono realizzate in tessuto Future, una delle tecnologie più avanzate sviluppate da Erreà. Leggero, traspirante e resistente, è pensato per offrire il massimo in campo, con un occhio alla Sostenibilità: il progetto Future punta infatti a ridurre del 30% l’impronta di carbonio e ad aumentare del 20% l’utilizzo di materiali riciclati entro il 2030. Già disponibili al Catania FC Official Store – Via Vittorio Emanuele II, 133, Catania e su www.cataniafc.it/shop-online

foto Catania FC
foto Catania FC
foto Catania FC
foto Catania FC
foto Catania FC
foto Catania FC
foto Catania FC
foto Catania FC
foto Catania FC
foto Catania FC
foto Catania FC

===>>> CATANIA: la maglia “Home” 2025/26

