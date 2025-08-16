domenica, 17 Agosto 2025
CATANIA FC: “Piangiamo con grande commozione la scomparsa di Pippo Baudo”

Si è spento, a Roma, all’età di 89 anni Pippo Baudo, storico conduttore televisivo e conduttore radiofonico italiano che ha condotto ben tredici festival di Sanremo e decine di programmi di grande successo. La notizia, appresa dall’ANSA da fonti vicine alla famiglia, è stata confermata dal suo storico legale e amico fraterno, l’avvocato Giorgio Assumma. Era nato a Militello in Val di Catania il 7 giugno 1936. Il Catania FC gli ha dedicato alcune righe: “Catania e tutta l’Italia perdono un uomo straordinario, che ha migliorato la televisione nazionale entrando nella storia del nostro Paese. Il Catania FC piange con grande commozione la scomparsa di Pippo Baudo, figlio illustre della nostra città, che ha sempre amato e onorato”.

