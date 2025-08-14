giovedì, 14 Agosto 2025
CATANIA WOMEN: ufficializzato lo staff, mister Reitano responsabile tecnico

foto Catania FC

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Catania Football Club comunica di aver affidato l’incarico di responsabile tecnico del Catania Women a Silvestro Reitano; l’allenatore catanese guiderà le rossazzurre impegnate nel girone D del campionato di Serie C, al via domenica 12 ottobre. La formazione femminile under 19 sarà allenata da Andrea Massimino.

Massimiliano Borbone, responsabile del dipartimento femminile del nostro club, spiega: “Silvestro Reitano raccoglie i frutti dell’ottimo lavoro svolto con le nostre ragazze, crediamo che possa continuare a valorizzare la crescita delle atlete più giovani in chiave prima squadra. Per Andrea Massimino inizia una nuova avventura, notiamo grande entusiasmo e senso di responsabilità. I due tecnici potranno contare sulla collaborazione del preparatore atletico Michael Grimaldi, dell’allenatore dei portieri Davide Iacuzza e della collaboratrice addetta al recupero delle infortunate, Marinancy Patanè. A Pierpaolo Alderisi, già impegnato in una nuova sfida, i migliori auguri per il prosieguo della carriera”.

