CATANIA-FOGGIA: arbitra Mirabella della sezione di Napoli, precedenti e statistiche

Sono stati designati gli arbitri per la prima giornata del campionato di Serie C. L’incontro Catania-Foggia, in programma domenica sera allo stadio ‘Angelo Massimino’, sarà diretto da Domenico Mirabella della sezione di Napoli coadiuvato dagli assistenti Luca Chiavaroli (Pescara) e Carmine De Vito (Napoli). Quarto ufficiale Felipe Salvatore Viapiana (Catanzaro).

Un precedente con il Catania per il “fischietto” campano, la sconfitta maturata due stagioni addietro in Coppa Italia Serie C sul campo del Rimini: risultato finale di 1-0 nella semifinale d’andata giocata davanti ad un migliaio di sostenitori rossazzurri, a segno Lamesta prima dell’intervallo tra le vibranti proteste etnee per un fallo su Kontek che ha viziato la giocata decisiva per arrivare al gol. Tre, invece, i precedenti con il Foggia – tutti allo ‘Zaccheria’ – per il sig. Mirabella. Una vittoria, un pareggio ed una sconfitta nel girone C di Serie C: successo per 2-0 ai danni della Viterbese (4 marzo 2023), lo 0-0 col Potenza (10 dicembre 2023) ed il ko per 2-1 riportato al cospetto dell’ACR Messina (19 aprile 2025).

Passiamo alle statistiche in Serie C dell’arbitro, che ha diretto in questa categoria 59 gare (Coppa Italia, playoff e Supercoppa comprese) estraendo 327 cartellini gialli e 23 cartellini rossi, di cui 11 per somma di ammonizioni, fischiando 15 calci di rigore. Il bilancio aggiornato delle partite dirette in C è di 27 vittorie per le squadre di casa, 18 pareggi e 14 successi per le formazioni impegnate in trasferta, dunque prevalgono i risultati a favore di chi gioca tra le mura amiche.

Considerando le sole gare del girone C di Serie C, invece, ha diretto 16 incontri estraendo 102 cartellini gialli, 7 rossi e concedendo 3 rigori con un bilancio di 8 successi casalinghi, 4 pareggi e 4 acuti esterni. L’ultima gara del raggruppamento meridionale diretta dall’arbitro Mirabella è la sopracitata Foggia 1-2 Messina.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***