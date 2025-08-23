CATANIA-FOGGIA: domenica biglietti in vendita ai botteghini in Piazza Spedini dalle ore 16.00 alle 18.00

In occasione della gara Catania-Foggia, domenica, le porte del “Massimino” saranno aperte alle ore 18.30. Catania Football Club consiglia agli spettatori di recarsi allo stadio con congruo anticipo rispetto all’orario d’inizio del match (21.00). Gli spettatori in possesso di tagliando acquistato online potranno accedere allo stadio mostrando il biglietto elettronico caricato su app wallet del proprio smartphone o sulla propria card “We Catania”, in originale o in versione provvisoria in formato digitale, mostrando in entrambi i casi il documento d’identità.



I possessori di abbonamento dovranno esibire necessariamente la card “We Catania” in originale o in versione provvisoria in formato digitale (non saranno valide le ricevute cartacee degli acquisti effettuati), il segnaposto e il documento d’identità. In difetto della documentazione, l’ingresso non potrà essere consentito. Domenica 24 agosto, i botteghini in Piazza Spedini saranno aperti dalle ore 16.00 alle 18.00 per la vendita dei biglietti validi per assistere a Catania-Foggia e dalle ore 19.00 alle 21.00 esclusivamente per il ritiro delle card “We Catania” in giacenza.



I tagliandi sono disponibili nei punti vendita abilitati e online: https://sport.ticketone.it/catalog/event-detail/it/51534/90600782/catania-vs-foggia-serie-c-sky-wifi

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***