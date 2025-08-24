CATANIA-FOGGIA: ecco le formazioni ufficiali. Aloi e Corbari a centrocampo

Le formazioni ufficiali di Catania e Foggia, avversari allo stadio “Angelo Massimino” per la prima giornata del girone C di Serie C. Mister Domenico Toscano decide di puntare quasi sullo stesso undici opposto domenica scorsa in coppa al Crotone: unica novità, l’impiego dal 1′ di Aloi che prende il posto dello squalificato Quaini. Confermato il 3-4-2-1 di base con Jimenez e Cicerelli a supporto di Forte. Il Foggia di Delio Rossi, squalificato (al suo posto il vice Fedele Limone), schiera i suoi secondo un 4-3-3.
CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi (VC), Di Gennaro (C), Celli; Casasola, Corbari, Aloi, Donnarumma; Jimenez, Cicerelli; Forte.
A disp. di Toscano: Bethers, Bottaro, Pieraccini, Allegretto, Raimo, Ortoli, Giardina, D’Ausilio, Lunetta, Stoppa.
FOGGIA (4-3-3): Borbei; Buttaro, Staver, Felicioli, Panico; Garofalo (C), Agnelli, Castorri; Orlando (VC), Bevilacqua, Winkelmann.
A disp. di Limone: De Simone, Magro, Bignami, Basso, Castaldi, Ciccone, Pazienza, Pellegrino, La Porta.
