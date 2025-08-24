lunedì, 25 Agosto 2025
CATANIA-FOGGIA: il dato ufficiale degli spettatori presenti al “Massimino”

Poco più di 17.500 presenze. Questo il dato ufficiale diffuso dalla società etnea relativo all’affluenza allo stadio “Angelo Massimino”, in occasione della partita Catania-Foggia, valida per la prima giornata del campionato di Serie C girone C che include il numero di abbonati, superiore a 11.500 unità. Rispetto alla precedente gara casalinga giocata dal Catania contro i maltesi del Valletta FC, in amichevole, si è registrato un incremento di circa 14mila spettatori. Settore Ospiti, lo ricordiamo, chiuso e divieto di vendita dei tagliandi per tutti i settori dell’impianto sportivo ai tifosi residenti nella provincia di Foggia.

