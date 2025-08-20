mercoledì, 20 Agosto 2025
CATANIA-FOGGIA: info prevendita biglietti, Settore Ospiti chiuso

Oggi (mercoledì 20 agosto), dalle ore 12.00 è possibile acquistare i tagliandi per assistere alla gara Catania-Foggia, valevole per la prima giornata del girone C del campionato di Serie C ed in programma allo stadio “Angelo Massimino” domenica 24 agosto alle ore 21.00. I biglietti saranno disponibili fino al fischio d’inizio online su TicketOne.it, ai botteghini in Piazza Spedini ed in tutte le rivendite autorizzate. Gli spettatori in possesso di tagliando acquistato online potranno accedere allo stadio mostrando il biglietto elettronico caricato su app wallet del proprio smartphone o sulla propria card “We Catania”, esibendo in entrambi i casi il documento d’identità.
 
I possessori di abbonamento dovranno esibire necessariamente la card “We Catania” in originale (non saranno valide le ricevute provvisorie degli acquisti effettuati), il segnaposto e il documento d’identità. Il Prefetto della Provincia di Catania conferma l’ipotesi circolata nei giorni scorsi, disponendo il divieto di vendita di tagliandi limitatamente ai residenti nella Provincia di Foggia. Di seguito, le indicazioni dettagliate con i prezzi dei biglietti, inclusi diritti di prevendita: 

Curve € 16 
Tribuna B € 30 
Tribuna A € 45 
Tribuna Elite € 75
Settore Ospiti chiuso
Biglietti gratuiti per i diversamente abili – Si rimanda alle indicazioni riportate nella sezione del sito ufficiale.

GIORNI E ORARI D’APERTURA DEI BOTTEGHINI IN PIAZZA SPEDINI
Oggi: dalle ore 12.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00.
Giovedì e venerdì: dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00.
 Sabato: dalle ore 9.00 alle 14.00.

