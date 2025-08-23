sabato, 23 Agosto 2025
CATANIA-FOGGIA: Metropolitana, orario prolungato

Domenica 24 Agosto, al fine di agevolare il deflusso degli spettatori dallo stadio “Angelo Massimino” al termine della partita Catania-Foggia, valida per la prima giornata del girone C del campionato di Serie C, la Direzione Generale di FCE ha disposto che il servizio di Metropolitana sarà straordinariamente prolungato, mantenendo la normale frequenza dei treni, con l’ultima corsa da MONTE PO alle ore 23:28 e l’ultima corsa da STESICORO alle ore 24:00.

