VERSO CATANIA-FOGGIA: precedenti in Sicilia, prevalgono i pareggi. Nel 2021 ultimo acuto etneo

Catania e Foggia si sono sfidate parecchie volte in passato, specialmente negli anni Sessanta, Settanta e Ottanta tra Serie A, B e C. Su tutti spiccano i tre incroci in massima serie risalenti alle stagioni 1964-65 (1-0, rete di Giancarlo Danova), 1965-66 (0-0) e 1970-71 (2-0, reti di Vittorio Schifilliti e Angelo Volpato). Nel bilancio complessivo prevalgono i pareggi (14), 9 le vittorie catanesi, 4 le affermazioni pugliesi sotto l’Etna. Catania che non ha mai vinto con più di due gol di scarto, ad eccezione delle cinquine rifilate negli anni ’30 e 40′ con triplette di Nicolosi e Greco.

Nella stagione 2020-21 è maturata quella che, ad oggi, rappresenta l’ultima vittoria casalinga del Catania contro i satanelli: fu 2-1 con reti di Dall’Oglio, Dell’Agnello e Piccolo. In quella occasione gli etnei tornarono ad affrontare il Foggia in casa dopo il confronto del 26 marzo 2017, quando un tocco di Drausio su punizione calciata da Chiricò decise le sorti del match in favore degli ospiti.

Nei mesi successivi il Foggia si è imposto per 3-1 a Catania in occasione del primo turno Play Off: Maldonado rispose al momentaneo doppio vantaggio rossonero di Balde e Curcio, poi lo stesso Balde calò il tris per l’eliminazione dell’Elefante. Il 14 novembre 2021, penultimo confronto in Sicilia che vide trionfare ancora una volta i foggiani: 1-2, non bastò al Catania il gol di Russini. Due stagioni addietro, terza affermazione consecutiva per la compagine pugliese: 0-2, a segno Marin e Tonin nel corso della ripresa. La scorsa annata, 1-1 finale con reti di Sarr e Anastasio nel secondo tempo.

A parte il successo per 2-1 sopracitato, le vittorie casalinghe più recenti del Catania risalgono al 7 febbraio 1982 e al 29 maggio 1983, sfide terminate anch’esse sul punteggio di 2-1. Di particolare interesse il successo ottenuto nell’anno di grazia ’83, quando le reti (di pregevole fattura) realizzate da Angelo Crialesi e Roberto Barozzi permisero agli uomini di Gianni Di Marzio di tenersi agganciati alla Lazio alla vigilia dello scontro diretto giocatosi a Roma la domenica seguente, il 5 giugno. Una giornata che riservò una grossa delusione ai sostenitori catanesi (i biancocelesti vinsero 2-1), poi ripagati dalla vittoria degli spareggi con Como e Cremonese in un Olimpico bardato di rossazzurro.

BILANCIO PRECEDENTI:

Vittorie Catania: 9

Pareggi: 14

Vittorie Foggia: 4

Gol Catania: 26

Gol Foggia: 14

Serie B 1935-36 SS Catania 5-1 Foggia

51′ Torti (F), 53′ Nicolosi (C), 57′ Franzoni (C), 78′ Franzoni (C), 88′ Nicolosi (C), 89′ Nicolosi (C)

Serie B 1937-38 AFC Catania 1-0 Foggia

33′ Pulzone

Serie C 1940-41 AFC Catania 5-0 Foggia

16′ Greco, 30′ Greco, 32′ Baldinotti, 40′ Greco, 66′ Servello

Serie C 1941-42 AFC Catania 2-0 Foggia

26′ Nelli, 85′ Nebbia (rig.)

Serie C 1948-49 Catania 1-1 Foggia

27′ Pultrone (F), 80′ Prevosti (C)

Serie A 1964-65 Catania 1-0 Foggia

42′ Danova

Serie A 1965-66 Catania 0-0 Foggia

Serie B 1967-68 Catania 0-0 Foggia

Serie B 1968-69 Catania 0-0 Foggia

Serie B 1969-70 Catania 0-0 Foggia

Serie A 1970-71 Catania 2-0 Foggia

71′ Schifilliti, 81′ Volpato

Serie B 1971-72 Catania 0-0 Foggia

Serie B 1972-73 Catania 0-0 Foggia

Serie B 1975-76 Catania 0-0 Foggia

Serie C1 1979-80 Catania 0-0 Foggia

Serie B 1980-81 Catania 0-0 Foggia

Serie B 1981-82 Catania 2-1 Foggia

9′ Cantarutti (C), 50′ Crialesi (C), 89′ Bordon (F)

Serie B 1982-83 Catania 2-1 Foggia

65′ Crialesi (C), 67′ Barozzi (C), 80′ Bordon rig. (F)

Serie C1 1987-88 Catania 0-0 Foggia

Serie C1 1988-89 Catania 0-0 Foggia

Lega Pro 2015-16 Catania 0-0 Foggia

Lega Pro 2016-17 Catania 0-1 Foggia

51′ Drausio aut.

Serie C 2020-21 Catania 2-1 Foggia

14′ Dall’Oglio (C), 46′ Dell’Agnello (F), 51′ Piccolo (C)

Play Off Serie C 2020-21 Catania 1-3 Foggia

34′ Balde (F), 63′ Curcio (F), 69′ Maldonado (C), 72′ Balde (F)

Serie C 2021-22 Catania 1-2 Foggia

16′ Russini (C), 68′ Gallo (F), 90’+4 Ferrante rig. (F)

Serie C 2023-24 Catania 0-2 Foggia

73′ Marino, 90’+5 Tonin

Serie C 2024-25 Catania 1-1 Foggia

68′ Sarr (F), 76′ Anastasio (C)

