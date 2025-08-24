lunedì, 25 Agosto 2025
CATANIA 6-0 FOGGIA: tabellino e statistiche partita

CATANIA FOOTBALL CLUB vs CALCIO FOGGIA
Stadio “Angelo Massimino” – Catania

MARCATORI: 7′ Cicerelli (rig.), 21′ Donnarumma, 31′ Ierardi, 39′ Forte (rig.), 71′ D’Ausilio, 80′ Lunetta

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi (VC) (45′ Pieraccini), Di Gennaro (C), Celli; Casasola, Corbari, Aloi, Donnarumma (79′ Raimo); Jimenez (67′ D’Ausilio), Cicerelli (73′ Stoppa); Forte (67′ Lunetta).
A disp. di Toscano: Bethers, Bottaro, Allegretto, Ortoli, Giardina.
FOGGIA (4-3-3): Borbei; Buttaro (67′ Bignami), Staver, Felicioli (84′ Castaldi), Panico; Garofalo (C), Agnelli (45′ Pazienza), Castorri; Orlando (VC), Bevilacqua, Winkelmann.
A disp. di Limone: De Simone, Magro, Basso, Ciccone, Pellegrino, La Porta.
ARBITRO: Domenico Mirabella (Napoli)
PRIMO ASSISTENTE: Luca Chiavaroli (Pescara)
SECONDO ASSISTENTE: Carmine De Vito (Napoli)
QUARTO UFFICIALE: Felipe Salvatore Viapiana (Catanzaro)
AMMONITI: Staver, Pazienza, Felicioli, Castaldi
ESPULSI:
NOTE: 3′ di recupero s.t.; 3′ di recupero p.t.
CALCI D’ANGOLO: 6 – 3
CROSS: 24 – 6
CROSS GIUNTI A DESTINAZIONE: 8 – 1
TIRI IN PORTA: 9 – 1
TIRI DENTRO L’AREA: 10 – 2
TIRI DA FUORI AREA: 4 – 2
TIRI FUORI: 5 – 3
OCCASIONI NITIDE NON SFRUTTATE: 5 – 3
TIRI RESPINTI DAL PORTIERE: 1 – 3
TIRI BLOCCATI DAL PORTIERE
PALI/TRAVERSE:
PALLE RACCOLTE DAL PORTIERE: 1 – 3
RIMESSE DAL FONDO: 3 – 4
RIMESSE LATERALI: 5 – 1
FUORIGIOCO: 2 – 0
FALLI COMMESSI: 2 – 9
POSSESSO PALLA: 73% – 27%

