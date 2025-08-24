CATANIA-FOGGIA (Video): gli highlights della sfida

Catania in campo contro il Foggia, allo stadio “Angelo Massimino”, per la prima giornata del campionato di Serie C 2025/26. Match valevole per il girone C vinto dalla squadra allenata da Domenico Toscano, che si è imposta nettamente sulla formazione pugliese, la quale ha schierato un undici nel complesso molto giovane che ha presentato diverse lacune in campo.

Bravo il Catania a capitalizzare sin dall’inizio le occasioni prodotte, al di là di un paio di errori difensivi dettati da cali di tensione. Il Catania ha sbloccato subito il risultato con il rigore trasformato da Cicerelli. Prima dell’intervallo rossazzurri ancora a segno con Donnarumma, Ierardi e Forte (secondo penalty dell’incontro). Nel corso della ripresa è ancora la formazione di casa ad entrare nel tabellino dei marcatori con i neo entrati D’Ausilio e Lunetta. La Lega Pro ha diffuso il filmato contenente le azioni salienti della partita, pubblicato attraverso il canale ufficiale della piattaforma YouTube.

VIDEO: Catania 6-0 Foggia, gli highlights

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***