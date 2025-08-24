lunedì, 25 Agosto 2025
HomeCatania NewsCATANIA-FOGGIA (Video): gli highlights della sfida
Catania NewsFocusLega ProMultimediaVideoPrimo Piano

CATANIA-FOGGIA (Video): gli highlights della sfida

Redazione
By Redazione
0
59
foto Catania FC

Catania in campo contro il Foggia, allo stadio “Angelo Massimino”, per la prima giornata del campionato di Serie C 2025/26. Match valevole per il girone C vinto dalla squadra allenata da Domenico Toscano, che si è imposta nettamente sulla formazione pugliese, la quale ha schierato un undici nel complesso molto giovane che ha presentato diverse lacune in campo.

Bravo il Catania a capitalizzare sin dall’inizio le occasioni prodotte, al di là di un paio di errori difensivi dettati da cali di tensione. Il Catania ha sbloccato subito il risultato con il rigore trasformato da Cicerelli. Prima dell’intervallo rossazzurri ancora a segno con Donnarumma, Ierardi e Forte (secondo penalty dell’incontro). Nel corso della ripresa è ancora la formazione di casa ad entrare nel tabellino dei marcatori con i neo entrati D’Ausilio e Lunetta. La Lega Pro ha diffuso il filmato contenente le azioni salienti della partita, pubblicato attraverso il canale ufficiale della piattaforma YouTube.

VIDEO: Catania 6-0 Foggia, gli highlights

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
CATANIA-FOGGIA: vota il migliore rossazzurro in campo
Articolo successivo
DALLA SALA STAMPA – Toscano: “Nè brocchi, nè fenomeni. Restiamo equilibrati. Rosa da completare. Anno importante per noi”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web