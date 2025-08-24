lunedì, 25 Agosto 2025
CATANIA-FOGGIA: vota il migliore rossazzurro in campo

Primo impegno ufficiale di campionato per i rossazzurri. Dopo la sconfitta di misurata maturata fuori casa nel match di Coppa Italia Serie C disputato contro il Crotone, a distanza di una settimana il Catania fa ritorno in campo per affrontare il Foggia allo stadio “Angelo Massimino”, in occasione della prima giornata del girone C di Serie C. Risultato finale di 6-0.

Chiediamo ai tifosi di esprimere la loro preferenza nei confronti del calciatore ritenuto il migliore in campo tra le fila del Catania. Vota il rossazzurro che più ti ha impressionato nel corso dell’incontro attraverso il consueto sondaggio post gara di TuttoCalcioCatania.com. Clicca in basso su “Vote” dopo avere selezionato l’opzione desiderata:

