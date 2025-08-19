martedì, 19 Agosto 2025
Catania Football Club seleziona hostess e addetti

foto Catania FC

Attraverso l’emissione di una nota pubblicata sui canali social ufficiali, il Catania Football Club rende noto in queste ore di selezionare hostess e addetti che saranno impegnati nell’accoglienza e negli eventi legati alle attività previste nell’ambito della stagione sportiva rossazzurra 2025/26. La ricerca è rivolta a candidate e candidati maggiorenni. Per chi è interessato, possibile l’invio del proprio Curriculum Vitae all’indirizzo di posta elettronica [email protected].

