CATANIA: Gianpaolo Pasqualino nuovo speaker ufficiale

Qualche settimana fa Vito La Grassa ha annunciato che non sarà più lo speaker del Catania. In occasione del match amichevole disputato contro il Valletta FC, ad accompagnare l’ingresso in campo dei rossazzurri era stata la voce di Danilo Pasqualino. Da domenica sera, invece, toccherà al fratello Gianpaolo, noto per avere realizzato il primo podcast sul Catania Calcio, Melior De Cinere Cunto. Sarà lui, per l’intera stagione, il nuovo speaker ufficiale rossazzurro. Lo ha annunciato via social, attraverso la realizzazione di un video. Queste le sue parole:

“La prima in casa sarà sempre indimenticabile. La mia prima volta è stato un Catania-Viterbese 2-0, doppietta di Passiatore ed occhi fuori dalle orbite. Non per quello che accadeva in campo, di cui ancora non mi interessava troppo, ma per quello che succedeva attorno. E chi lo sapeva che allo stadio accadessero tutte queste cose? Un tripudio di colori, tamburi, bandiere che hanno fatto breccia dentro di me e lo sguardo di mio fratello Danilo che aveva trovato qualcun altro con cui condividere un amore unico e speciale. Per sempre. Ed oggi, a distanza di 14 anni, sarà un’altra prima volta, ma ancora più speciale, perché oltre a continuare a raccontare la gloria del nostro passato, avrò l’onore di impugnare il microfono di Stefania al Massimino per provare a scrivere insieme la storia del nostro presente. Ed anche se cambierà la prospettiva da cui guarderò il campo, cercherò di essere quello che sono sempre stato e continuare ad essere in futuro: una voce tra quelle di tutti noi. Figli del Vulcano, ci vediamo al Massimino!”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***