VERSO IL CAMPIONATO: gli esordi del Catania negli ultimi dieci anni. Prevalgono le vittorie

Dalla vittoria di misura in quel di Matera firmata Scarsella, nell’anno della ripartenza in terza serie dopo i maledetti ‘Treni del Gol’, al pareggio esterno riportato nella passata stagione a Potenza contro il Sorrento. Passando per il tris in rimonta al cospetto della Juve Stabia, il pari beffardo con il Racing Fondi, il successo nei minuti finali a Rende con Sottil in panchina archiviando l’amara esperienza del mancato ripescaggio in cadetteria.

E ancora, la partenza entusiasmante del Catania di mister Camplone rifilando sei gol all’Avellino (fu solo un’illusione e lo stesso Camplone non durò molto sulla panchina rossazzurra). Prosecuzione con il pareggio interno in extremis contro la Paganese a firma di Claiton, il tracollo di Monopoli per la truppa di Francesco Baldini nell’anno del fallimento del Calcio Catania, poi la rinascita in D caratterizzata dal successo di Ragusa con le reti di Lodi e Sarao, l’immeritata sconfitta al “Massimino” contro il Crotone nell’anno dell’immediato ritorno in C ed il sopracitato pari in trasferta col Potenza.

Sono le tappe del Catania all’esordio in campionato tenendo conto degli ultimi dieci anni. Gioie e dolori, più vittorie che pareggi e sconfitte, gare che hanno segnato periodi comunque poco esaltanti, ad eccezione del 2-0 inflitto al Ragusa nel 2022 che spianò la strada verso un’annata di successi, dominando il torneo di massima divisione dilettantistica. Adesso la tappa interna con il Foggia. Il Catania FC (prima SSD) si appresta a vivere il quarto esordio in campionato sotto la gestione Pelligra.

ESORDIO IN CAMPIONATO, IL BILANCIO DEGLI ULTIMI DIECI ANNI

Vittorie: 5

Pareggi: 3

Sconfitte: 2

Gol fatti: 16

Gol subiti: 11

Serie C: 20 settembre 2015, Matera 0-1 Catania

(14′ Scarsella)

Serie C: 27 agosto 2016, Catania 3-1 Juve Stabia

(19′ Lisi, 37′ Calil, 52′ Paolucci, 94′ Di Cecco)

Serie C: 26 agosto 2017, Catania 1-1 Racing Fondi

(45′ Curiale, 52′ De Sousa)

Serie C: 29 settembre 2018, Rende 1-2 Catania

(13′ Manneh, 31′ Awua, 83′ Silvestri)

Serie C: 25 agosto 2019, Avellino 3-6 Catania

(23′ Di Piazza, 30′ Lodi, 34′ Albadoro, 50′ Di Piazza, 69′ Welbeck, 72′ Mazzarani, 75′ Bucolo, 77′ Di Paolantonio, 81′ Di Paolantonio rig.)

Serie C: 27 settembre 2020, Catania 1-1 Paganese

(14′ Guadagni rig., 87′ Claiton)

Serie C: 28 agosto 2021, Monopoli 3-0 Catania

(4′ Starita, 14′ Starita, 77′ Viteritti)

Serie D: 18 settembre 2022, Ragusa 0-2 Catania

(8′ Lodi, 27′ Sarao)

Serie C: 1 settembre 2023, Catania 0-1 Crotone

(66′ Tribuzzi)

Serie C: 24 agosto 2024, Sorrento 0-0 Catania

