mercoledì, 20 Agosto 2025
HomeCatania NewsVERSO IL CAMPIONATO: gli esordi del Catania negli ultimi dieci anni. Prevalgono...
Catania NewsLega ProPrimo PianoSerie BSerie DStatistiche

VERSO IL CAMPIONATO: gli esordi del Catania negli ultimi dieci anni. Prevalgono le vittorie

Livio Giannotta
By Livio Giannotta
0
759

Dalla vittoria di misura in quel di Matera firmata Scarsella, nell’anno della ripartenza in terza serie dopo i maledetti ‘Treni del Gol’, al pareggio esterno riportato nella passata stagione a Potenza contro il Sorrento. Passando per il tris in rimonta al cospetto della Juve Stabia, il pari beffardo con il Racing Fondi, il successo nei minuti finali a Rende con Sottil in panchina archiviando l’amara esperienza del mancato ripescaggio in cadetteria.

E ancora, la partenza entusiasmante del Catania di mister Camplone rifilando sei gol all’Avellino (fu solo un’illusione e lo stesso Camplone non durò molto sulla panchina rossazzurra). Prosecuzione con il pareggio interno in extremis contro la Paganese a firma di Claiton, il tracollo di Monopoli per la truppa di Francesco Baldini nell’anno del fallimento del Calcio Catania, poi la rinascita in D caratterizzata dal successo di Ragusa con le reti di Lodi e Sarao, l’immeritata sconfitta al “Massimino” contro il Crotone nell’anno dell’immediato ritorno in C ed il sopracitato pari in trasferta col Potenza.

Sono le tappe del Catania all’esordio in campionato tenendo conto degli ultimi dieci anni. Gioie e dolori, più vittorie che pareggi e sconfitte, gare che hanno segnato periodi comunque poco esaltanti, ad eccezione del 2-0 inflitto al Ragusa nel 2022 che spianò la strada verso un’annata di successi, dominando il torneo di massima divisione dilettantistica. Adesso la tappa interna con il Foggia. Il Catania FC (prima SSD) si appresta a vivere il quarto esordio in campionato sotto la gestione Pelligra.

ESORDIO IN CAMPIONATO, IL BILANCIO DEGLI ULTIMI DIECI ANNI

Vittorie: 5
Pareggi: 3
Sconfitte: 2
Gol fatti: 16
Gol subiti: 11

Serie C: 20 settembre 2015, Matera 0-1 Catania
(14′ Scarsella)

Serie C: 27 agosto 2016, Catania 3-1 Juve Stabia
(19′ Lisi, 37′ Calil, 52′ Paolucci, 94′ Di Cecco)

Serie C: 26 agosto 2017, Catania 1-1 Racing Fondi
(45′ Curiale, 52′ De Sousa)

Serie C: 29 settembre 2018, Rende 1-2 Catania
(13′ Manneh, 31′ Awua, 83′ Silvestri)

Serie C: 25 agosto 2019, Avellino 3-6 Catania
(23′ Di Piazza, 30′ Lodi, 34′ Albadoro, 50′ Di Piazza, 69′ Welbeck, 72′ Mazzarani, 75′ Bucolo, 77′ Di Paolantonio, 81′ Di Paolantonio rig.)

Serie C: 27 settembre 2020, Catania 1-1 Paganese
(14′ Guadagni rig., 87′ Claiton)

Serie C: 28 agosto 2021, Monopoli 3-0 Catania
(4′ Starita, 14′ Starita, 77′ Viteritti)

Serie D: 18 settembre 2022, Ragusa 0-2 Catania
(8′ Lodi, 27′ Sarao)

Serie C: 1 settembre 2023, Catania 0-1 Crotone
(66′ Tribuzzi)

Serie C: 24 agosto 2024, Sorrento 0-0 Catania

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
A MENTE FREDDA | Da Norcia a Crotone, il resoconto del pre campionato rossazzurro
Livio Giannotta
Livio Giannottahttps://www.tuttocalciocatania.com
"Le idee ispirate dal coraggio sono come le pedine negli scacchi. Possono essere mangiate ma anche dare avvio ad un gioco vincente". Parole del grande scrittore tedesco Johann Wolfgang Von Goethe che mi hanno spinto all'ideazione di 'TuttoCalcioCatania.com'. Un progetto che parte da lontano e si pone l'obiettivo di fare informazione responsabilmente e consapevolmente. Direttore della testata giornalistica catanese e "stakanovista editoriale", mi avvalgo del contributo di un gruppo di lavoro brillante e motivato.

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web