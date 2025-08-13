mercoledì, 13 Agosto 2025
HomeCatania NewsCATANIA: il possibile cammino in Coppa Italia Serie C fino ai quarti...
Catania NewsLega ProPrimo Piano

CATANIA: il possibile cammino in Coppa Italia Serie C fino ai quarti di finale

Redazione
By Redazione
0
315
foto Catania FC

Le squadre scaldano i motori per l’esordio in Coppa Italia Serie C che si avvicina. Ufficializzata la composizione dei raggruppamenti e degli accoppiamenti della competizione, con le formazioni divise geograficamente in gruppi (tranne qualche eccezione). Il Catania è stato inserito nel gruppo 4 insieme a Salernitana, Monopoli, AZ Picerno, Foggia, Crotone, Siracusa, Cosenza, Potenza, Casarano, Team Altamura, Cavese, Trapani e Sorrento.

Il primo turno eliminatorio vedrà il Catania avversario del Crotone allo “Scida”. In caso di vittoria, i rossazzurri andrebbero ad affrontare tra le mura amiche la vincente di Foggia-Siracusa nel secondo turno. Qualora la formazione di Mimmo Toscano proseguisse il percorso in Coppa Italia, a novembre andrebbe ad affrontare fuori casa, in base agli accoppiamenti, una tra Salernitana, Sorrento, AZ Picerno e Trapani in occasione degli Ottavi di finale. La vincente successiva sfiderebbe nel mese di dicembre, ai Quarti, tramite sorteggio una delle altre squadre inserite nel gruppo 4 iniziale tra Monopoli, Cosenza, Potenza, Casarano, Team Altamura, Cavese e Audace Cerignola.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
D’AUSILIO – L’allenatore dell’Avellino: “Michele in uscita con tanto dispiacere…”
Articolo successivo
VERSO CROTONE-CATANIA: sarà staffetta Jimenez-D’Ausilio?
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web