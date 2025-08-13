CATANIA: il possibile cammino in Coppa Italia Serie C fino ai quarti di finale

Le squadre scaldano i motori per l’esordio in Coppa Italia Serie C che si avvicina. Ufficializzata la composizione dei raggruppamenti e degli accoppiamenti della competizione, con le formazioni divise geograficamente in gruppi (tranne qualche eccezione). Il Catania è stato inserito nel gruppo 4 insieme a Salernitana, Monopoli, AZ Picerno, Foggia, Crotone, Siracusa, Cosenza, Potenza, Casarano, Team Altamura, Cavese, Trapani e Sorrento.

Il primo turno eliminatorio vedrà il Catania avversario del Crotone allo “Scida”. In caso di vittoria, i rossazzurri andrebbero ad affrontare tra le mura amiche la vincente di Foggia-Siracusa nel secondo turno. Qualora la formazione di Mimmo Toscano proseguisse il percorso in Coppa Italia, a novembre andrebbe ad affrontare fuori casa, in base agli accoppiamenti, una tra Salernitana, Sorrento, AZ Picerno e Trapani in occasione degli Ottavi di finale. La vincente successiva sfiderebbe nel mese di dicembre, ai Quarti, tramite sorteggio una delle altre squadre inserite nel gruppo 4 iniziale tra Monopoli, Cosenza, Potenza, Casarano, Team Altamura, Cavese e Audace Cerignola.

