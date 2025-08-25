CATANIA SOCIAL – D’Ausilio: “Non poteva iniziare nel migliore dei modi”

Prima convocazione stagionale ed esordio vincente in maglia rossazzurra per Michele D’Ausilio. Ha avuto a disposizione poco meno di 30 minuti, prendendo il posto dell’italo-spagnolo Kaleb Jimenez nel secondo tempo. Il trequartista prelevato in prestito con diritto di riscatto dall’Avellino si è fatto trovare subito pronto, facendo partire una gran botta dal limite dell’area che non ha lasciato scampo al malcapitato portiere del Foggia Borbei. Ha partecipato attivamente anche all’azione del gol del definitivo 6-0 a firma di Lunetta. “Non poteva iniziare nel migliore dei modi”, le parole di D’Ausilio sui social a commento del suo primo match da calciatore del Catania. Come dargli torto…

