martedì, 19 Agosto 2025
CATANIA SOCIAL – Di Gennaro chiede fiducia: “Ci vediamo al Massimino”

foto Catania FC

“Trust the process.. ci vediamo al Massimino”. Così Matteo Di Gennaro si è espresso via social. “Trust the process” è una frase che trae probabilmente ispirazione da quanto ripetuto di continuo qualche annetto fa dal cestista naturalizzato statunitense Joel Embiid. Una frase che citava in quasi ogni intervista, al punto da farla diventare iconica, anche al di fuori del circolo della NBA. In questo caso Di Gennaro sottolinea di avere piena fiducia nel processo di crescita del Catania ed invita i tifosi a fare altrettanto. Il difensore rossazzurro, confermatissimo per la stagione consecutiva dalla società etnea, mostra piena consapevolezza nell’ambito di un percorso fatto di piccoli mattoncini messi insieme per costruire la casa. Un percorso che sarà figlio del vivere quotidiano, dettato dall’esperienza accumulata strada facendo attraverso fastica, ostacoli, errori e lezioni da imparare ogni giorno per migliorare, sviluppando una mentalità forte e vincente.

