domenica, 31 Agosto 2025
CATANIA SOCIAL – Forte a Caturano: “Felice di averti qui. Non siamo rivali per il posto, lottiamo per la stessa maglia”

Dopo la vittoria di Cava de’ Tirreni, Salvatore Caturano e Francesco Forte, compagni di squadra, di maglia, ruolo e stanza hanno realizzato un messaggio social per il Catania. Caturano chiede a Forte a chi va la dedica del gol-vittoria. Lui risponde: “C’è una dedica speciale, Sasà, è stato il compleanno di Stefania (Sberna, ndr) e questa vittoria la dedichiamo a lei. Il gol? Sai come funziona in questi casi. Ci sono stati due-tre rimpalli, la palla è rimasta lì, in area, quello è il momento in cui noi calciamo in porta, ho cercato l’angolino ed è andata bene. Giusto che ci godiamo la vittoria”.

Caturano aggiunge: “Lo ‘squalo’ ha colpito! Spegniamo queste voci che dicono che siamo rivali perchè ci giochiamo la maglia per il posto da titolare, perchè noi lottiamo per la stessa maglia, giusto?”. Forte risponde: “Sasà, difendiamo gli stessi colori, la stessa città, siamo compagni di stanza da poco e sono contento di averti qua. Le squadre forti hanno bisogno di giocatori forti. Quindi dobbiamo lottare insieme”. Caturano conclude: “Forza Catania!”.

