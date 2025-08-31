domenica, 31 Agosto 2025
CATANIA SOCIAL – Forte: “Sudore e sacrificio, insieme!”; Dini: “Vittoria e clean sheet”

foto Catania FC

Se il Catania è riuscito ad imporsi sul non facile campo di Cava de’ Tirreni, il merito è stato soprattutto di Francesco Forte e Andrea Dini. Il primo ha messo la firma sul gol che è valso la conquista di tre punti d’oro per il Catania, il secondo ha fornito un contributo altrettanto decisivo per avere effettuato un intervento miracoloso sulla conclusione dell’esterno d’attacco aquilotto Orlando, a pochi minuti dal 90′. L’attaccante romano, via social, ha posto in evidenza lo spirito di sacrificio messo in campo dalla squadra rossazzurra al “Lamberti”, mentre il portiere ha sottolineato la realizzazione di un nuovo “clean sheet” in campionato, il secondo consecutivo dopo il 6-0 ai danni del Foggia.

