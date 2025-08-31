domenica, 31 Agosto 2025
CATANIA SOCIAL – Jimenez: “Un altro passo, che squadra!”

foto Catania FC

“Un altro passo, che squadra!!”. Così l’italo-spagnolo Kaleb Jimenez dopo il successo di Cava de’ Tirreni. Il calciatore classe 2002 ha giocato ancora una volta dal 1′, vincendo il ballottaggio con Michele D’Ausilio. La risposta sul rettangolo verde è stata importante. Buona la prova offerta da Jimenez, che è anche riuscito a trovare la via della rete nel corso della prima frazione, tuttavia l’arbitro non ha convalidato il gol per via di un fallo commesso da Forte nello sviluppo dell’azione. Rimane la bontà della prestazione dell’ex giocatore del Vicenza per tecnica, estro e fantasia sulla trequarti di campo. Anche lui ha contribuito ad una vittoria sofferta ma meritata su un campo non semplice da espugnare.

