mercoledì, 27 Agosto 2025
HomeCatania NewsCATANIA SOCIAL - Sapienza: "La 'creazione di valore' come elemento di novità...
Catania NewsCatania SocialPrimo Piano

CATANIA SOCIAL – Sapienza: “La ‘creazione di valore’ come elemento di novità comunicato dalla proprietà”

Redazione
By Redazione
0
0

Giuseppe Sapienza, nuovo componente dello staff del Catania nel contesto dell’area comunicazione, si è soffermato sui social in relazione all’intervista concessa nei giorni scorsi dal presidente Rosario Pelligra al quotidiano La Sicilia (prima parte, seconda parte): “Appena qualche giorno fa il presidente Ross Pelligra ha dichiarato al quotidiano l’intenzione di implementare gli investimenti sul Catania FC, provando a migliorare il Club, le sue strutture, lo stadio “Angelo Massimino” e tentando di acquisire Torre del Grifo, il centro sportivo alle pendici dell’Etna. L’elemento di novità che la proprietà rossazzurra ha comunicato è la “creazione di valore”. Con la declinazione della parola valore nei termini umano, professionale, strutturale, sociale, territoriale e occupazionale. Non cose da poco. Sul territorio nazionale il messaggio del presidente Pelligra è stato ben recepito e raccontato da Gianluca Di Marzio sia sui canali social sia su Sky Sport”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
SERIE C: seconda giornata, ecco le partite in programma nel girone C
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web