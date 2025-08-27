CATANIA SOCIAL – Sapienza: “La ‘creazione di valore’ come elemento di novità comunicato dalla proprietà”

Giuseppe Sapienza, nuovo componente dello staff del Catania nel contesto dell’area comunicazione, si è soffermato sui social in relazione all’intervista concessa nei giorni scorsi dal presidente Rosario Pelligra al quotidiano La Sicilia (prima parte, seconda parte): “Appena qualche giorno fa il presidente Ross Pelligra ha dichiarato al quotidiano l’intenzione di implementare gli investimenti sul Catania FC, provando a migliorare il Club, le sue strutture, lo stadio “Angelo Massimino” e tentando di acquisire Torre del Grifo, il centro sportivo alle pendici dell’Etna. L’elemento di novità che la proprietà rossazzurra ha comunicato è la “creazione di valore”. Con la declinazione della parola valore nei termini umano, professionale, strutturale, sociale, territoriale e occupazionale. Non cose da poco. Sul territorio nazionale il messaggio del presidente Pelligra è stato ben recepito e raccontato da Gianluca Di Marzio sia sui canali social sia su Sky Sport”.

