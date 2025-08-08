QUI CATANIA: sponsor tecnico, avanti con Erreà per la quarta stagione di fila

Nel 2022 il Catania ed Erreà Sport furono lieti di annunciare una partnership che legava l’azienda parmigiana, in qualità di sponsor tecnico, al club calcistico etneo. L’accordo tra le parti, su spinta determinante dell’allora Direttore Generale Luca Carra, fu concluso in tempi record considerando che la società di Pelligra dovette ripartire da zero a conclusione di una procedura tutt’altro che immediata per l’aggiudicazione del bando e l’organizzazione dell’imminente stagione sportiva in Serie D.

Un’intesa vista come fondamentale sotto un profilo strategico, orientata verso lo sviluppo del brand Catania attraverso un marchio che nel proprio settore figura tra le eccellenze del made in Italy. L’azienda ha supportato con costanza i programmi relativi al merchandising rossazzurro. Per il club etneo, Erreà ha contribuito alla creazione di una campagna ad hoc basata inizialmente sullo slogan “Melior de cinere surgo”, mettendo a disposizione kit da gioco non banali, legati all’identità della città secondo la storia e la tradizione ma con uno sguardo attento al futuro e all’innovazione. Binomio Catania-Erreà rinnovato negli anni successivi, fino ad arrivare ai giorni nostri – per la quarta stagione di fila – con la presentazione del kit home 2025/26, in attesa di conoscere le altre divise ufficiali prodotte dalle medesima azienda.

