lunedì, 11 Agosto 2025
CATANIA: Telecolor si aggiudica il pacchetto “Dirette e differite/sintesi”, sei gare in chiaro

Anche quest’anno l’emittente Telecolor si è aggiudicata i diritti esclusivi del pacchetto “Dirette e differite/sintesi” del Catania Fc. Saranno 6 le partite in trasferta dei rossazzurri che verranno trasmesse in diretta esclusiva, gratis e in chiaro sul territorio regionale, insieme alla differita integrale di tutte le gare degli etnei in campionato. Si comincia il 24 agosto con ‘Diretta Stadio’ condotta da Alberto Cigalini. In studio Angelo Gagliano e Giulia Tipo. Il match day vissuto minuto per minuto con un live di tre ore – che salgono a quattro in caso di trasmissione della partita in chiaro – con la presentazione della sfida e delle formazioni ufficiali, il racconto del match, le interviste ai protagonisti in anteprima nel post gara, le analisi degli inviati e in studio. In più, grazie al live streaming su Siciliaweb, quest’anno anche le interviste a fine partita saranno visibili online.

