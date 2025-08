CATANIA-VALLETTA: amichevole domenica sera, info prevendita biglietti

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Archiviato il ritiro pre-campionato, i rossazzurri sono già pronti a ritrovare il pubblico del “Massimino”: domenica 10 agosto, alle ore 21.00, in programma la gara amichevole Catania-Valletta FC. I biglietti validi per assistere al match saranno in vendita dalle ore 16.00 di domani, martedì 5 agosto. I tagliandi saranno disponibili fino al fischio d’inizio online su TicketOne.it, ai botteghini in Piazza Spedini ed in tutte le rivendite autorizzate che rilasceranno il consueto titolo cartaceo. Gli spettatori in possesso di tagliando acquistato online potranno accedere allo stadio mostrando il biglietto elettronico caricato su app wallet del proprio smartphone o sulla propria card “We Catania”, esibendo in entrambi i casi il documento d’identità.

CATANIA-VALLETTA FC – 10/08/2025 – Ore 21.00

Prezzi dei biglietti, inclusi diritti di prevendita:

Curve – € 7

Tribuna A – € 17

Tribuna Elite – € 32

Settore Ospiti – Vendita non avviata in attesa di indicazioni dell’Autorità competente

Tribuna B – Chiusa

Biglietti gratuiti per i diversamente abili – Si rimanda alle indicazioni riportate nella sezione del sito ufficiale.

BIGLIETTI CATANIA-VALLETTA FC

GIORNI E ORARI D’APERTURA DEI BOTTEGHINI IN PIAZZA SPEDINI

Martedì: dalle ore 16.00 alle 18.00.

Da mercoledì a venerdì: dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00.

Sabato: dalle ore 9.00 alle 14.00.

Domenica: chiusura.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***