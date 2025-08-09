domenica, 10 Agosto 2025
CATANIA-VALLETTA: domenica botteghini aperti dalle 16.00 alle 18.00

foto Catania FC

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Domenica 10 agosto, i botteghini in Piazza Spedini saranno attivi dalle ore 16.00 alle 18.00 per la prevendita dei biglietti validi per assistere alla gara amichevole Catania-Valletta FC, per la sottoscrizione degli abbonamenti e per la consegna delle card “We Catania” in giacenza. In occasione della gara Catania-Valletta FC, le porte del “Massimino” saranno aperte alle ore 19.00 (fischio d’inizio alle 21.00). 

Gli spettatori in possesso di tagliando acquistato online potranno accedere allo stadio mostrando il biglietto elettronico caricato su app wallet del proprio smartphone o sulla propria card “We Catania”, mostrando in entrambi i casi il documento d’identità. In difetto della documentazione, l’ingresso non potrà essere consentito. I biglietti sono inoltre disponibili nei punti vendita abilitati e online: https://sport.ticketone.it/seatmap/51991/90600782/catania-vs-valletta-fc-amichevole

