domenica, 10 Agosto 2025
CATANIA-VALLETTA: in campo dal 1′ alcuni dei neo acquisti rossazzurri

Sono disponibili le formazioni in distinta di Catania e Valletta, avversarie questa sera allo stadio “Angelo Massimino” con fischio d’inizio alle ore 21:00. In campo dal 1′ i neo acquisti Casasola, Corbari, Donnarumma, Forte e Cicerelli, di ritorno dal prestito alla Ternana e fresco di prolungamento contrattuale. Non figurano nemmeno in panchina, tra gli altri altri, Butano, Silvestri, Di Tacchio, De Rose, Frisenna, Luperini, Chiarella, Stoppa e Rolfini.

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro, Celli; Casasola, Corbari, Quaini, Donnarumma; Jimenez, Cicerelli; Forte.
A disp. di Toscano: Bethers, Bottaro, Pieraccini, Martic, Allegretto, Raimo, Ortoli, Coriolano, Lunetta, Giardina, Capuana, D’Andrea, Aloi.
VALLETTA (4-2-3-1): Adilson; Brewer, Borg, Radic, Ellul; Azzopardi, Paiber; Aldam, Messias, Ewurum; Jefferson.
A disp. di Micallef: Aquilina, Frendo, Mbende, Micallef, Cassar, Muscat, Mendoza, Melillo, Baldacchino, Yankham, Ohaka, Zammit, Ciolacu.
ARBITRO: Ferdinando Emanuel Toro (Catania)
PRIMO ASSISTENTE: Riccardo Leotta (Acireale)
SECONDO ASSISTENTE: Giuseppe Minutoli (Messina)

