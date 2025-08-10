CATANIA 6-0 VALLETTA: tabellino e statistiche partita

CATANIA FOOTBALL CLUB vs VALLETTA FOOTBALL CLUB
Stadio “Angelo Massimino” – Catania
MARCATORI: 6′ Di Gennaro, 32′ Quaini, 65′ Donnarumma, 72′ Cicerelli, 86′ D’Andrea, 90’+5 Lunetta
CATANIA (3-4-2-1): Dini (73′ Bethers); Ierardi (45′ Pieraccini), Di Gennaro, Celli (84′ Ortoli); Casasola (73′ Raimo), Corbari (85′ Giardina), Quaini (45′ Aloi), Donnarumma; Jimenez (88′ Coriolano), Cicerelli (74′ Allegretto); Forte (74′ Lunetta).
A disp. di Toscano: Bottaro, Martic, Capuana, D’Andrea.
VALLETTA (4-2-3-1): Adilson; Brewer (75′ Cassar), Borg, Radic, Ellul; Azzopardi, Paiber; Aldam, Messias (74′ Muscat), Ewurum (45′ Mendoza); Jefferson (60′ Ciolacu).
A disp. di Micallef: Aquilina, Frendo, Mbende, Micallef, Melillo, Baldacchino, Yankham, Ohaka, Zammit.
ARBITRO: Ferdinando Emanuel Toro (Catania)
PRIMO ASSISTENTE: Riccardo Leotta (Acireale)
SECONDO ASSISTENTE: Giuseppe Minutoli (Messina)
AMMONITI: Quaini, Muscat
ESPULSI:
NOTE: 5′ di recupero s.t.
CALCI D’ANGOLO: 10 – 4
CROSS: 26 – 8
CROSS GIUNTI A DESTINAZIONE: 10 – 2
TIRI IN PORTA: 9 – 1
TIRI DENTRO L’AREA: 8 – 3
TIRI DA FUORI AREA: 3 – 1
TIRI FUORI: 2 – 3
TIRI DA CALCIO DI PUNIZIONE: 1 – 0
OCCASIONI NITIDE NON SFRUTTATE: 4 – 1
TIRI RESPINTI DAL PORTIERE: 1 – 2
TIRI BLOCCATI DAL PORTIERE: 0 – 1
PALI/TRAVERSE: 1 – 0
PALLE RACCOLTE DAL PORTIERE: 3 – 3
RIMESSE DAL FONDO: 4 – 5
RIMESSE LATERALI: 14 – 9
FUORIGIOCO: 1 – 0
FALLI COMMESSI: 2 – 3
POSSESSO PALLA: 72% – 28%
***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***