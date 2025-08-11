CATANIA-VALLETTA (Video): gli highlights della sfida

Catania in campo contro il Valletta per la prima uscita allo stadio “Angelo Massimino”. Match amichevole vinto senza grosse difficoltà dalla squadra allenata da Domenico Toscano, che si è imposta sull’avversario maltese con un rotondo 6-0. Affermazione netta, pochi rischi corsi dalle parti di Dini e rossazzurri capaci di costruire diverse palle gol.
Nel corso del primo tempo i padroni di casa trovano due volte la via della rete. Già al 6′ sbloccano il punteggio grazie al colpo di testa vincente di Di Gennaro. Poi, intorno alla mezzora, arriva il bis a firma di Quaini. Gli altri quattro gol che caratterizzano l’incontro giungono nella ripresa. Al minuto 65 Donnarumma entra nel tabellino dei marcatori sfruttando nel migliore dei modi un cross dalla destra. Al 72′ gemma di Cicerelli direttamente da calcio di punizione. Nel finale vanno a segno anche i neo entrati D’Andrea e Lunetta, quest’ultimo con un’acrobazia che fa spellare le mani ai poco meno di 3.500 presenti sugli spalti. Il Catania FC ha diffuso il filmato contenente le azioni salienti della partita, pubblicato attraverso il canale ufficiale della piattaforma YouTube.
VIDEO: Catania 6-0 Valletta, gli highlights
